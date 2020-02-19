النيابة تستأنف على إخلاء سبيل علا القرضاوى وعلاء عبدالفتاح

استأنفت نيابة أمن الدولة العليا، منذ قليل، على قرار محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كل من علا القرضاوي، وعلاء عبدالفتاح، والمحامي محمد الباقر.وتنظر محكمة الجنايات الاستئناف المقدم من النيابة للبت فيه بقبوله وتجديد حبسهم 45 يومًا أو رفض الاستئناف واستمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.وتواجه علا القرضاوي، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية، ومجموعة أخرى من الاتهامات.كما يواجه علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات على ذمة القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.ووجهت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.