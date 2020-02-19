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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد خليل عن تقديم جزء ثانٍ من «حديث الصباح والمساء»: أوافق بشرط

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 04:28 م
أحمد خليل
أحمد خليل
حسين الجندي
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قال أحمد صقر، مخرج مسلسل "حديث الصباح والمساء"، إنه بصدد عمل جزء ثان من العمل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه في عام 2001، بينما أكد خلال تصريحاته في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أن المسلسل جاهز لتنفيذه.

وتواصلت "الدستور" مع الفنان أحمد خليل، أحد أبطال الجزء الأول، ليكشف عن رأيه فيما تم إعلانه، حيث أكد أنه قد توفي في المسلسل بجزئه الأول، مشيرًا إلى أنه بالتأكيد لن يكون له أي دور في الجزء الثاني، أما عن فكرة تقديم جزء ثان من العمل فقال: "إن تمت كتابته بشكل جيد سيكون شيئًا جميلًا، وليس لدي أي اعتراض في الفكرة".

وتابع: "إن تمت كتابته بشكل جيد سوف يزيد من نجاح الجزء الأول، ولذلك أنا لست مع فكرة تقديم أجزاء ثانية من أعمال ناجحة، والجزء الأول كتبه رحمه الله المؤلف محسن زايد بشكل رائع، وهو عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وما قدم في الجزء الأول كان حتى عام 1973 وتم تقديم جزء واحد فقط، ومن الممكن أن يتم تقديم باقي الرواية في الجزء الثاني".

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل شارك في بطولته كل من ليلى علوي ودلال عبدالعزيز، وأحمد زاهر، نيللي كريم، محمود الجندي، وطارق لطفي، مها أحمد، خالد النبوي، توفيق عبدالحميد، وآخرين.

وكانت تتناول الأحداث في الجزء الأول حول تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن، من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث، وهم الشيخ معاوية القليوبي الأزهري الوطني الذي يسهم في الثورة العرابية، وعزيز المصري، ناظر سبيل بين القصرين، الذي يعاني الفقر ويتطلع إلى ثروة والد زوجته، وشقيقة داود المصري الذي صعد إلى درجة طبقة البشوات بفضل عمه وطموحة، وعطا المراكبي الذي أنجب على كبر ولدين من زوجته الثرية، ورغم الفروق الواضحة تتصاهر العائلات الثلاث وتشترك في الدفاع عن الوطن والحفاظ على مصالحهم من خلال خطوط درامية متشابكة.

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