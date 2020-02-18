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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

انطلاق عرض «العارف.. عودة يونس» بموسم عيد الفطر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 06:08 م
احمد عز
احمد عز
محمد مجدي
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أكد المخرج أحمد علاء الديب أنه سعيد بتجربة فيلمه الجديد "العارف..عودة يونس"، الذي تم الإفصاح عن البرومو الدعائي له مؤخرًا، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة للغاية، وردود أفعال قوية بسبب نوعية الأكشن المقدم خلال أحداثه.

قال الديب، لـ«الدستور»، إن العمل سيتم عرضه في موسم عيد الفطر المقبل، ودخل هذه الفترة في أعمال مونتاجه الأخيرة، انتظارًا لعرضه خلال الموسم السينمائي الأشهر طوال العام.

وعودة يونس هو العمل الثالث لأحمد عز مع المخرج أحمد علاء الديب، إذ عملا سويًا في فيلم بدل فاقد عام 2009، ثم فيلم الحفلة 2013، وحقق الفيلمان نجاحًا ضخمًا في شباك التذاكر، ويعتبر الفيلم العمل الأوّل بين أحمد عز والكاتب محمد سيد بشير.

يشارك في فيلم العارف مجموعة كبيرة من النجوم هم محمد ممدوح والممثلة الأردنية ركين سعد والممثل الشاب أحمد خالد صالح، وتدور أحداث الفيلم في عالم الحروب الإلكترونية وتأثيرها على العصر الحالي.

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