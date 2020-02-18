إقامة أول مستشفى للمسنين في الغربية

وافق الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الثلاثاء، على إقامة أول مستشفى للمسنين على مستوى المحافظة، لخدمة المرضى المسنين.وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن موافقته جاءت بعد مقترح بطلب تقدمت به نائبة بمجلس النواب، وبعد دراسته تبين حاجة المحافظة الفعلية لإقامة مستشفى للمسنين.وأضاف وكيل الوزارة، أن المستشفى يُقام بمقر مستشقى الصدر بمركز بسيون، من خلال تحويل الدور الثاني كاملًا غير المستغل بالمستشفى، ليكون مستشفى المسنين، لافتًا إلى أن تلك المستشفى سيخدم العديد من المحافظات المجاورة لتقديم الخدمة الطبية للمسنين.