ناهد السباعي تنتهي من تصوير «ماكو»

انتهت الفنانة ناهد السباعي من تصوير جميع مشاهدها في الفيلم السينمائي الجديد "ماكو"، وذلك بعد مدة تصوير تجاوزت أكثر من أربعة أشهر في أكثر من دولة منها تركيا وروسيا.وتجسد ناهد خلال أحداث الفيلم دور فتاة تُدعى "غرام" تعشق المغامرة وتذهب في رحلة مع بعض أصدقائها لاستكشاف أماكن جديدة ولكنها تتعرض للخطر في أعماق البحار.في سياق متصل، انتهى مخرج الفيلم محمد الرشيدي من تصوير الفيلم بشكل نهائي ودخل العمل مرحلة المونتاج والجرافيك استعدادًا لطرحه في دور العرض السينمائية."ماكو" من بطولة عمرو وهبة، ناهد السباعي، نيكولا معوض، سارة الشامي، بسمة، وفريال يوسف، وهو من تأليف أحمد حليم وإخراج محمد هشام الرشيدي.