حظك اليوم.. برج الحوت الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، توقعات برج الحوت ليوم الثلاثاء 18 فبراير 2020، والتي جاءت على النحو التالي:مهنيًا: إن وصول القمر إلى الجدي الصديق يجعلك المنافس الأقوى والأصعب، تتطور الأمور، وتحدث انفراجات وحظوظ بارزة، فلا تخاف فأنت أمام صفحة مفصلية تقرر فيها ما تريد وما يناسبك.عاطفيًا: إذا رغبت في ترك الشريك، عليك أن تصارحه بالأسباب والدوافع إلى ذلك مراعاة لشعوره.صحيًا: إذا كنت تتعثر كثيرًا في خطوات وتخطو خطوات ناقصة فاخضع لاختبار ترقق العظام.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.