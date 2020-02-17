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الإثنين 17 فبراير 2020 الموافق 23 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إغلاق مدرسة صينية في فيينا بسبب «كورونا»

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:11 م
كورونا
كورونا
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أُغلقت أول مدرسة في العاصمة النمساوية فيينا خاصة بالجالية الصينية، اليوم الاثنين، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر في وزارة الصحة النمساوية إنه لا توجد حتى الآن أي حالة مؤكدة من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، رغم إجراء 162 اختبارًا لحالات مشتبه بها على مستوى البلاد، وجاءت النتائج كلها سلبية.

وأضافت أنه تم إغلاق المدرسة الخاصة بالصينيين في فيينا بسبب عزوف الطلبة عن الحضور؛ خوفًا من الوباء، لافتة إلى أن المدرسة بها 150 طفلًا من الجالية الصينية.

ونوهت المصادر إلى أنه من المتوقع إعادة فتح المدرسة الصينية الخاصة مرة أخرى في بداية شهر مارس المقبل.

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