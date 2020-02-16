من داخل حجر كورونا الصحي.. فيلم يرصد أوضاع العائدين من ووهان

وثقت وزارة الصحة والسكان، جهود الدولة لعودة المصريين المقيمين بمدينة ووهان الصينية بؤورة انتشار فيروس كورونا المستجد.ويرصد الفيلم الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة، منذ هبوط الطائرة التي أقلت العائدين من مدينة ووهان، وقال قائد الطائرة أشرف الهواري، إنه لم يكن من الممكن ترك المصريين في ووهان.وأبرز الفيلم التسجيلي سبل الإعاشة الكريمة المتوفرة في الحجر الصحي وتطبيق أعلى المعايير الخاصة بمنع انتقال العدوى ومراعاة البعد النفسي والاجتماعي لأطفال العائدين من الصين.وتضمن الفيلم آراء الأطباء حول التعامل الوقائي مع المصريين داخل المستشفى، وكذلك الاتصال اليومي الذي تجريه الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للاطمئنان عليهم، ومتابعة حالتهم.وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، انتهاء فترة الحجر الصحي المفروض على المصريين العائدين من مدينة «ووهان» الصينية، بؤرة تفشّي فيروس كورونا الجديد (كوفيد – 19)، الإثنين 17 فبراير، وذلك بعد مكوثهم أسبوعين في المعسكر الصحي بمدينة مطروح (فترة احتضان الفيروس)، والتأكّد من سلامتهم جميعاً.