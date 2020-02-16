هاني شاكر يكشف سبب منع مطربي المهرجانات من الغناء

علق الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، على قرار النقابة بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات نهائيًا.وقال هاني شاكر- خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"- إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائي ولجميع مطربي المهرجانات، ويشمل أوكا وأورتيجا وحسن شاكوش وحمو بيكا، والجميع.وكشف نقيب الموسيقيين عن أسباب القرار قائلًا: "إن حسن شاكوش وعده بحذف مقطع هشرب خمور وحشيش من أغنيته، إلا أنه فوجئ به في الحفلة لم يحذفها، كما أن البرامج التليفزيونية تعرضها دون حذف".ووجه شاكر رسالة للإعلاميين، قائلًا: "لازم تساعدونا وتقفوا معانا، وتبطلوا تستضيفوهم، النقابة مش هتشيل لوحدها، واضح إن فيه اتجاه عام من الكل والدولة لإيقاف هذه المهزلة، ويجب أن يعود الفن المصري لمساره الطبيعي".وأكد أنه تم وقف جميع الموافقات لحفلات مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن الكليبات مسئولية المصنفات الفنية، وليس النقابة.وناشد هاني شاكر الإعلاميين: "كفاية نتكلم عن الناس دي ونروج لهم، وكفاية نقول لهم إنهم بيعملوا ملايين على فيسبوك ويوتيوب، ومش كل اللي بيتفرج معجب بيهم، وملايين المشاهدات ليست مؤشرًا للنجاح".