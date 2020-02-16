شيخ سوداني يفضح تدليس «العريفي»: «دكتور في النصب» (فيديو)

عرض الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المُذاع عبر فضائية "TEN"، فيديو لشيخ سوداني يفضح تدليس الشيخ العريفي، ويسخر من خطبته المطالبة للجهاد.واستنكر الشيخ السوداني، بكاء العريفي، قائلًا: "بتبكي على خيبتك؟!، إنت ليه ما مشيت على الجهاد؟".وتابع الشيخ السوداني: "الغريب أن دعاة الفتنة هؤلاء لا تجد فيهم من مشى على ما يسمونه بالجهاد، وهو خير دليل على كذبهم واحتيالهم ونصبهم على الأمة الإسلامية".وأكمل: "ما في واحد منهم مشي على اللي بيسموه جهاد، لا ناصر العمر، لا سلمان العودة، لا العريفي، ولا عوض القرني".واستنكر قول "العريفي" ساخرًا: "العريفي يقول إن العلماء أعلنوا وجوب الجهاد"، متسائلًا: "ما معنى وجوب؟"، ليرد بقوله: "يعني أنت يا شيخ عريفي لو ما مشيت على الجهاد ارتكبت حرام وخالفت الواجب".وتابع: "هؤلاء الناس ما فيهم عقل، والعريفي دكتور في النصب والاحتيال".