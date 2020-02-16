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الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

اجتماع لبحث تنفيذ مشروع الميكنة بجنوب سيناء

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:50 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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في إطار توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بالاهتمام بالتواصل المستمر مع العاملين بوزارة المالية بمحافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء، قام المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بزيارة ميدانية للمديرية المالية بجنوب سيناء لمتابعة سير أعمال التطوير بها، وكذا التواصل المباشر مع العاملين.

واستقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المحاسب عماد عواد، وذلك لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع دورات العمل الإداري بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومديريات الخدمات.

واستعرض المحافظ مراحل تنفيذ مشروع الميكنة بالديوان العام، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي نظام شئون العاملين المتكامل بديوان عام المحافظة، ونظام المرتبات المعياري، ونظام الرقابة على إيرادات الثروة المحجرية، ونظام المحاسبات العامة، تطبيق نظام المرتبات على مستوى مدن المحافظة، تطبيق نظام المرتبات لمديريات الخدمات وعددها 11 مديرية خدمة.

وجاري تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميكنة دورات العمل الإداري بديوان عام المحافظة وتشمل نظام الاستحقاقات على مستوي المدن والانتهاء من تحميل بنود الاستحقاقات على النظام، الإعداد لبناء نظام الاستحقاقات على مستوى مديريات الخدمات بالمحافظة، متابعة دورات العمل من خلال منظومة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، التشغيل الكامل لنظام الحسابات العامة واستخراج نتائج فعلية، متابعة تشغيل نظام الرقابة علي إيرادات الثروة المحجرية، فحص شبكة الربط المالي ومدي جاهزية الربط المباشر بين ديوان عام المحافظة والتسع مدن التابعة لها، وتشمل المرحلة الثالثة نظام متابعة إيرادات صندوق الإسكان بالمحافظة، ونظام المخازن.

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