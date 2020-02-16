القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

حالة جدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشر الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير، "تويتر" ظهر فيه وهو يخلع ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل "كاجوال".وغرّد" سلام"، على الفيديو قائلًا: "في أحد الأيام، تمت دعوتي لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وكنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة العلوم لا يعضون، لذا كانت مقدمتي بهذا الشكل".وحسب مصادر داخل الجامعة، اعتبرته خرج عن أطر احترام المهنة، وأصدرت الجامعة بيانا ذكرت فيه، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد"، موضحة أنه بفحص الواقعة تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة، وأنه تم تصويره بإحدى القاعات خارج الحرم عام 2017.وأكدت الجامعة أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة، تم تصويره خارج أروقتها منذ أكثر من عامين بإحدى القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود"، قبل التحاقهم بالجامعة، استضاف عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بالكلية.ووصف الدكتور هشام سلام، مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الفيديو الذي نشره علي صفحته وهو يخلع ملابسه ليظهر بعد ذلك بزي رياضي، بأنه "تجليات عالم"، ثم كتب "علوم الكنز المفقود".