رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 فبراير 2020 الموافق 22 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة لأستاذ جامعي خلع ملابسه أمام الطلاب

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:02 م
أستاذ جامعي خلع ملابسه
أستاذ جامعي خلع ملابسه
إيمان ماهر
طباعة
حالة جدل أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما نشر الدكتور هشام سلام، مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، فيديو على حسابه الخاص بموقع التدوينات القصير، "تويتر" ظهر فيه وهو يخلع ملابسه الرسمية أمام الطلاب الجدد، وظهر بشكل "كاجوال".

وغرّد" سلام"، على الفيديو قائلًا: "في أحد الأيام، تمت دعوتي لإلقاء محاضرة مع طلاب الثانوية العامة الذين يستعدون لبدء عامهم الجامعي الأول، وكنت أحاول أن أوضح لهم أن أساتذة العلوم لا يعضون، لذا كانت مقدمتي بهذا الشكل".

وحسب مصادر داخل الجامعة، اعتبرته خرج عن أطر احترام المهنة، وأصدرت الجامعة بيانا ذكرت فيه، أنها تابعت باهتمام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى تحت عنوان "أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب الجدد"، موضحة أنه بفحص الواقعة تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة، وأنه تم تصويره بإحدى القاعات خارج الحرم عام 2017.

وأكدت الجامعة أنه بسؤال عضو هيئة التدريس تبين أن الفيديو لا يمت للجامعة بصلة، تم تصويره خارج أروقتها منذ أكثر من عامين بإحدى القاعات بمؤتمر لطلاب الثانوية العامة باسم "علوم الكنز المفقود"، قبل التحاقهم بالجامعة، استضاف عدد من رموز كليات العلوم بالجامعات المصرية لإظهار الجوانب المضيئة وتحفيزهم للالتحاق بالكلية.

ووصف الدكتور هشام سلام، مدير مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الفيديو الذي نشره علي صفحته وهو يخلع ملابسه ليظهر بعد ذلك بزي رياضي، بأنه "تجليات عالم"، ثم كتب "علوم الكنز المفقود".


موضوعات متعلقة

منذ يوم

أول رد من المعلق حفيظ دراجي على هجوم جماهير الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل تعذيب طفلة على يد أمها بالقليوبية: «بتفكرني بغلطتي» (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

«مساءلة الحكومة».. مكالمات سرية تكشف قمع أردوغان لمعارضيه

منذ يوم

لا يعدي المحيطين به.. القصة الكاملة لـ«الأجنبى» حامل «كورونا»

الصور

image description

طلاب إندونيسيين وماليزيين يجمعون المحار على شواطئ بورسعيد (صور)

image description

وفدان سياحيان من الأرجنتين وإسبانيا يزوران آثار المنيا (صور)

image description

محافظ الإسماعيلية يأمر بصيانة تمثال السادات (صور)

image description

صور آمال ماهر ونادر نور في حفل عيد الحب

image description

نانسي عجرم وساندي وتامر حسني في حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الأكثر قراءة

وائل غنيم يحسم الجدل حول مصير مصطفى النجار: كيف مات؟ (فيديو)

دعوى مستعجلة ضد هاني شاكر لإلزامه بعدم إصدار تصاريح حفلات لـ محمد رمضان

رسميًا.. ليفربول أول فريق يتأهل لدورى أبطال أوروبا 2021

مهلة للحكومة لتدبير تكلفة ضم العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

إرشادات المرور في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية (إنفوجراف)

image description

أعراض سرطان الأطفال وطرق الوقاية منه (إنفوجراف)

image description

9 معلومات عن منظومة كاميرات المراقبة الجديدة داخل مترو الأنفاق

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

أيام زمان

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

لسبب غريب.. صباح كانت ترفض إقامة حفلات خارج الوطن العربى

«خايف على عمري».. فنان زملكاوى كبير حضر مباراة واحدة للزمالك فى حياته.. وندم

نجم الساعة

أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

الصحة

5 مغذيات طبيعية تحميك من تساقط الشعر

العيش في المساحات الخضراء يقلل خطر السمنة

الشاى الأخضر يساعد على تقليل أمراض الكبد

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

منوعات

الثعابين تغلق متنزهًا في فلوريدا

مقتل 9 من مدمني المخدرات فى كابول.. والسبب مجهول

وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة نادى الزمالك بمطار القاهرة ( صور)

جديد مروة شاكر يكشف دور المكتبات فى التأثير على حرية التفكير

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب التركى فى سوريا
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
المزيد

الثقافة

«حدائق السلطانة».. قصص تستعيد سحر التراث

«باب مروحة» بضيافة ورشة الزيتون غدًا

السياح يتفاعلون مع «ديفيليه» الفنون الشعبية بأسوان.. فيديو

«دار غراب» للنشر تطرح «طيف على جدار الثلج»