أغرب هدية في التاريخ.. الأهلي أهداها لـ الزمالك

رغم أن جمهور الناديين الأحمر، الأهلي، والأبيض، الزمالك، يشهد مناوشات كبيرة بينهما، وقد تزداد المنافسات في الفترات القادمة نظرًا للمباريات التي سيتواجه فيها قطبا الكرة المصرية، إلا أنه في الفترات السابقة كانت الأمور أقل هدوءًا.

كانت المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب ألمانيا الغربية عام 1958 على أرضية ملعب النادي الأهلي، وانتصر المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل هدف.

تقاضى النادي الأهلي عشرة بالمائة من دخل المباراة كإيجار لأرضية الملعب، وقدرت وقتها بمبلغ 730 جنيهًا، حسبما نُشر في الصحف وقتها.

كما جاء فيما نشرته الصحافة، أن النادي الأهلي أهدى نادي الزمالك هذا المبلغ، وكان لهذه الهدية أثر كبير في خلق جو من الصفو بين جمهور الناديين والرياضة أيضًا.