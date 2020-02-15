بسبب كورونا.. عمرو أديب للمصريين: «اضربوا برتقال وتوم» (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جريدة USA today الأمريكية، نشرت موضوع يوضح أهمية الثوم المسلوق والبرتقال في المساعدة في علاج فيروس كورونا.وأضاف الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "mbc masr"، "عندك في مصر السوق مليان توم وبرتقال، اضرب برتقال وأكل العيال برتقال، ويوسفي، متابعا: "إحنا في الموسم والبرتقال واليوسفي رخيص وحلو، وبالنسبة للتوم اسلق شوية توم وابلعه".وأوضح أديب أنه بحسب دراسة أجنبية فإن التبغ قد يعالج فيروس كورونا، متابعا: "أوراق التبغ عندما حقنوها بفيروس كورونا، اكتشفوا أن التبغ يخرج أجسام مضادة ضد الكورونا".وشدد الإعلامي عمرو أديب على ضرورة التزام الهدوء، لافتًا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.