لحظة سقوط مروحية للجيش السورى فى ريف حلب (فيديو)

نقلت فضائية "روسيا اليوم"، عن مصدر عسكري سوري، أن إحدى مروحيات الجيش السوري تعرضت للإصابة بصاروخ معاد فى ريف حلب الغربى، وقد أدى ذلك إلى "سقوط المروحية ومقتل طاقمها".وعرضت القناة الفضائية لحظة سقوط المروحية بقذائف التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من تركيا.ولفت المصدر إلى أنه حوالي الساعة الواحدة و40 دقيقة ظهرًا، اليوم الجمعة، تعرضت إحدى مروحيات الجيش السوري للإصابة بصاروخ معاد في ريف حلب الغربي، بالقرب من أورم الكبرى.