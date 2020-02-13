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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عقوبات أمريكية جديدة على 3 شركات روسية تعمل في «الصناعات الدفاعية»

الخميس 13/فبراير/2020 - 05:23 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ.ش.أ
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فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 شركات روسية في إطار قانون عدم انتشار الأسلحة، بسبب تعاملها مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، أن العقوبات باتت سارية المفعول ابتداء من 3 فبراير الجاري.

يُذكر أن العقوبات فُرضت على الشركات الروسية التالية: "مؤسسة كوميرتاوس" لإنتاج الطيران، ومكتب "شيبونوف" لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في مدينة تولا، والمؤسسة الصناعية العسكرية الروسية "جمعية الإنتاج العلمي لصناعة الآليات".

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