عقوبات أمريكية جديدة على 3 شركات روسية تعمل في «الصناعات الدفاعية»
الخميس 13/فبراير/2020 - 05:23 م
أ.ش.أطباعة
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 شركات روسية في إطار قانون عدم انتشار الأسلحة، بسبب تعاملها مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية.
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، أن العقوبات باتت سارية المفعول ابتداء من 3 فبراير الجاري.
يُذكر أن العقوبات فُرضت على الشركات الروسية التالية: "مؤسسة كوميرتاوس" لإنتاج الطيران، ومكتب "شيبونوف" لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في مدينة تولا، والمؤسسة الصناعية العسكرية الروسية "جمعية الإنتاج العلمي لصناعة الآليات".
وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، أن العقوبات باتت سارية المفعول ابتداء من 3 فبراير الجاري.
يُذكر أن العقوبات فُرضت على الشركات الروسية التالية: "مؤسسة كوميرتاوس" لإنتاج الطيران، ومكتب "شيبونوف" لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في مدينة تولا، والمؤسسة الصناعية العسكرية الروسية "جمعية الإنتاج العلمي لصناعة الآليات".