عقوبات أمريكية جديدة على 3 شركات روسية تعمل في «الصناعات الدفاعية»

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 3 شركات روسية في إطار قانون عدم انتشار الأسلحة، بسبب تعاملها مع إيران وسوريا وكوريا الشمالية.وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، أن العقوبات باتت سارية المفعول ابتداء من 3 فبراير الجاري.يُذكر أن العقوبات فُرضت على الشركات الروسية التالية: "مؤسسة كوميرتاوس" لإنتاج الطيران، ومكتب "شيبونوف" لتصميم الصناعات الدفاعية الروسي في مدينة تولا، والمؤسسة الصناعية العسكرية الروسية "جمعية الإنتاج العلمي لصناعة الآليات".