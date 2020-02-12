الكتاب الحادى عشر.. عن جدل النضال والإبداع فى مصر

ظهر لنا سمير مرقص على هامش كتاب الدكتور وليم سليمان قلادة، فهو الذى جمع قصاصات كتابه الأخير «المواطنة المصرية»، ولها فضل عظيم فى إخراجه بالصورة التى ترونها إذا قررتم أن تقرأوا الكتاب.هنا يظهر لنا سمير مرقص فى المتن وليس الهامش، فهو مؤلف «المواطنة والهوية.. جدل النضال والإبداع فى مصر».ويكفينا أن نعرف ما كتبه مرقص نفسه عن ضرورة هذا الكتاب.فهو يعتبره ضرورة لفهم ظروف وملابسات نجاحاتنا وإخفاقاتنا عبر الزمان، لأنه بغير ذلك لا يمكن أن ندرك مَنْ نحن، وما مكامن قوتنا وضعفنا، إنها علاقة مركبة ذات طبيعة جدلية، فحركة المصريين عبر التاريخ- بغض النظر عن النتائج- هى السبيل لفهم مكنونات الشخصية المصرية، وفى الوقت نفسه لا يمكن أن ينكشف هذا المكنون ما لم يتحرك المصريون بتجلياتهم المتنوعة. ويعتبره أيضًا رسالة لأنه لا تقدم ما لم ننشغل بماذا أنجزنا؟ أو بما أعاقنا؟ ولماذا؟ وكيف؟ وما الدروس المستفادة التى يمكن الخروج بها من أجل تأمين التقدم وتحصينه من التعثر، وما المقومات الحضارية الذاتية التى يجب التسلح بها فى سبيل ديمومة التقدم.