الكتاب التاسع.. الطريق إلى وحدة تاريخ مصر

صدر «وحدة تاريخ مصر» لكاتبه محمد العزب موسى فى العام ١٩٧٢، ويمكن اعتباره من الكتب المؤسسة فى البحث عن ماهية مصر وكينونتها.يرصد العزب موسى نظرة المصريين إلى تاريخهم، ويذهب إلى أنها لا يزال يشوبها قدر كبير من التخبط، فليست هناك نظرة موحدة واضحة المعالم إزاء التاريخ المصرى، بل يبدو أحيانًا كأنه ليس ثمة اتفاق على الخطوط الرئيسية فيه.يعالج العزب موسى أسباب هذه النظرة، مستعرضًا المكونات الأساسية للشخصية المصرية، ويخرج من ذلك إلى أن القول بوجود شخصية مصرية متميزة نتيجة لتطور تاريخى خاص لا يعنى التنكر للعروبة، ولا يعنى التركيز على ما يفرق دون ما يوحد أنه حقيقة موضوعية من الخطأ تجاهلها، والإيمان بإسلامية مصر لا يتطلب بتر تاريخها فيما قبل عام ٦٤٠ ميلادية، والإخلاص للقومية العربية لا يستدعى اعتبار هجرة القبائل العربية إلى مصر بعد الفتح الإسلامى أساس عروبتها، فهذه نظرة خاطئة من وجهة النظر القومية ذاتها، لأن القومية العربية لا تقوم على أساس دينى، بمعنى أن دخول مصر فى الإسلام هو أساس قوميتها وبداية تاريخها، كما أنها لا تقوم على أساس عنصرى، بمعنى أن المصريين عرب بحكم ما ينساح فى شرايينهم من دماء عربية خالصة، وإنما تقوم على أساس ثقافى لغوى، بمعنى أن نطق مصر العربية ومساهمتها فى كنوزها الفكرية والإنسانية هو الأساس الوطيد لقوميتها العربية.ما الذى يسعى إليه هذا الكتاب تأسيسًا على هذه الفكرة؟يسعى إلى القضاء على الهوة المصطنعة بين تاريخ مصر وعقيدتها وقوميتها، فالتاريخ المصرى واحة هائلة متماسكة الحلقات تضرب بجذورها فى أعماق الزمن.