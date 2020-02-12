رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

البحث عن الهوية المصرية

الكتاب التاسع.. الطريق إلى وحدة تاريخ مصر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:18 م
جريدة الدستور
طباعة


صدر «وحدة تاريخ مصر» لكاتبه محمد العزب موسى فى العام ١٩٧٢، ويمكن اعتباره من الكتب المؤسسة فى البحث عن ماهية مصر وكينونتها.
يرصد العزب موسى نظرة المصريين إلى تاريخهم، ويذهب إلى أنها لا يزال يشوبها قدر كبير من التخبط، فليست هناك نظرة موحدة واضحة المعالم إزاء التاريخ المصرى، بل يبدو أحيانًا كأنه ليس ثمة اتفاق على الخطوط الرئيسية فيه.
يعالج العزب موسى أسباب هذه النظرة، مستعرضًا المكونات الأساسية للشخصية المصرية، ويخرج من ذلك إلى أن القول بوجود شخصية مصرية متميزة نتيجة لتطور تاريخى خاص لا يعنى التنكر للعروبة، ولا يعنى التركيز على ما يفرق دون ما يوحد أنه حقيقة موضوعية من الخطأ تجاهلها، والإيمان بإسلامية مصر لا يتطلب بتر تاريخها فيما قبل عام ٦٤٠ ميلادية، والإخلاص للقومية العربية لا يستدعى اعتبار هجرة القبائل العربية إلى مصر بعد الفتح الإسلامى أساس عروبتها، فهذه نظرة خاطئة من وجهة النظر القومية ذاتها، لأن القومية العربية لا تقوم على أساس دينى، بمعنى أن دخول مصر فى الإسلام هو أساس قوميتها وبداية تاريخها، كما أنها لا تقوم على أساس عنصرى، بمعنى أن المصريين عرب بحكم ما ينساح فى شرايينهم من دماء عربية خالصة، وإنما تقوم على أساس ثقافى لغوى، بمعنى أن نطق مصر العربية ومساهمتها فى كنوزها الفكرية والإنسانية هو الأساس الوطيد لقوميتها العربية.
ما الذى يسعى إليه هذا الكتاب تأسيسًا على هذه الفكرة؟
يسعى إلى القضاء على الهوة المصطنعة بين تاريخ مصر وعقيدتها وقوميتها، فالتاريخ المصرى واحة هائلة متماسكة الحلقات تضرب بجذورها فى أعماق الزمن.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

تامر أمين: «بنتي وقفت المقشة.. شيء مرعب»

منذ يوم

حبس معد أبلة فاهيتا فى قضية جديدة 15 يومًا

منذ يوم

الطيار الموقوف يكذب "محمد رمضان" لم أطلب مليمًا من أحد

منذ حوالي 5 ساعات

وظائف شاغرة لـ50 ألف شاب فى 8 محافظات

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

مهاجم الترجي السابق: لاعبو الزمالك لا يمتلكون الخبرة الإفريقية

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

«واتساب» تعلن تخطي عدد مستخدميها مليارين

ارتفاع نسبة الانتحار بين الشواذ فى أمريكا

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

يابانية وابنها يحتالان على 3250 فندقًا

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المأزق الداخلى لخطة السلام الأمريكية «2»
جلال حمام
«حراس الليل» عصا أردوغان الغليظة فى تركيا
صفوت البياضي
كيف يرضى المخلوق خالقه فى عالم سريع التغير
أحمد بهاء الدين شعبان
مائة عام على ميلاد «القديس» الصعلوك «2»
المزيد

الثقافة

«العمارة ومساحات الحوار».. محاضرة ببيت المعمار المصرى

الكتاب الحادى عشر.. عن جدل النضال والإبداع فى مصر

الكتاب العاشر.. حركة المحكومين نحو المساواة

الكتاب التاسع.. الطريق إلى وحدة تاريخ مصر