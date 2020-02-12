خالد الجندي: السلفيون رأس كل خطيئة وسبب دمار الأوطان (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين هم رأس كل خطيئة، سواء غيروا من مظهرهم أو ركبوا السيارات، لكن مضمونهم لم يتغير، وذلك وسط تخاذل واضح من علمائنا الوسطيين.وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي" أن السلفيين أصبحوا يحركون اقتصاديات المجتمع، ويتحكمون فى عقائده ومصير الوطن، حيث خربوا الأوطان، ودمروا الأسر وتسببوا فى طلاق 90% من النساء، وكل امرأة تضرب وراءها فتوى سلفية، ولا توجد أنثى تتعرض للختان إلا ووراءها فتوى سلفية.وتابع الجندي: أن كل ممارسة دينية كريهة وغلظة فى التعامل وكراهية للحياة تقف وراءها فتوى سلفية، مؤكدًا أنهم أناس لا يعرفون الله.