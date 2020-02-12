رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الخرباوي: محاولات الإخوان لإنشاء جيوش موازية لا تنتهي

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:28 م
الخرباوي
الخرباوي
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر الإسلامي، إن الصراع مع تنظيم الإخوان سيستمر بسبب الدول الداعمة له والمصالح المتعلقة بالثروات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجماعات التي تنفذ العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها جميعها تحت لواء الإخوان، وتنفذ العمليات انتقامًا من الشعب الذي لفظهم.

وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تنظيم الإخوان حاول اختراق الجيش والقضاء خلال حكم محمد مرسي وفشل لأن المؤسسات المصرية وطنية بامتياز.

ولفت إلى أن تنظيم الإخوان يرى القضاء كافرا، وعقيدة الجيش المصري الدفاع عن أرض مصر، وليس جيش غازي، بينما عقيدتهم الغزو، وأن يكون الجيش للخروج خارج مصر، ونصب أعينهم الفتوحات القديمة.

وأردف: "خيرت الشاطر لما قال للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع "هنحكم 500 سنة" ليس مجرد أحلام، وإنما خطة وضعوها، بأن يزرعوا عناصرهم داخل القضاء، فيكون تابعا لهم يشرف على الانتخابات، ويشكلوا جيش فيه قوة وسطوة يحمي الإخوان، لا الدولة".

وتابع: "لطالما سعى الإخوان لإنشاء جيوش موازية، كونوا جيشا موازيا في ليبيا، وفي سوريا، وكانوا يريدون نقل الفكرة للإمارات والمملكة العربية السعودية، لكن تم وأد خطتهم، لكن المحاولات قائمة على قدم وساق".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

14 أغنية.. تفاصيل ألبوم عمرو دياب «سهران»

منذ حوالي 4 ساعات

وظائف شاغرة لـ50 ألف شاب فى 8 محافظات

منذ يوم

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الصقيع

منذ يوم

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

مهاجم الترجي السابق: لاعبو الزمالك لا يمتلكون الخبرة الإفريقية

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

«كيارا» تخرج وحشا غامضا من أعماق البحر

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

جلوس المراهقين لفترات طويلة يصبيهم بالاكتئاب

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

منوعات

«تيك توك» تطلق اختبار الأمان للتوعية بأمن وسلامة الإنترنت

يابانية وابنها يحتالان على 3250 فندقًا

تأجيل سباق «جراند بريكس» للسيارات بالصين

اتحاد الكرة يوافق على توقف الدوري منتصف يونيو من أجل عيون المنتخب الأوليمبي

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

مناقشة كتاب «الدين والحياة» لـ على جمعة بثقافة طهطا

18 فبراير.. جودة عبدالخالق يناقش «من الميدان إلى الديوان»

معرض مسقط الدولى للكتاب يحتفل بيوبيله الفضى

ثقافة جنوب سيناء تناقش تأثير أفلام السينما فى المجتمعات