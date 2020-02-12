الخرباوي: محاولات الإخوان لإنشاء جيوش موازية لا تنتهي

قال الدكتور ثروت الخرباوي المفكر الإسلامي، إن الصراع مع تنظيم الإخوان سيستمر بسبب الدول الداعمة له والمصالح المتعلقة بالثروات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجماعات التي تنفذ العمليات الإرهابية في سيناء وغيرها جميعها تحت لواء الإخوان، وتنفذ العمليات انتقامًا من الشعب الذي لفظهم.وأضاف الخرباوي، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن تنظيم الإخوان حاول اختراق الجيش والقضاء خلال حكم محمد مرسي وفشل لأن المؤسسات المصرية وطنية بامتياز.ولفت إلى أن تنظيم الإخوان يرى القضاء كافرا، وعقيدة الجيش المصري الدفاع عن أرض مصر، وليس جيش غازي، بينما عقيدتهم الغزو، وأن يكون الجيش للخروج خارج مصر، ونصب أعينهم الفتوحات القديمة.وأردف: "خيرت الشاطر لما قال للرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع "هنحكم 500 سنة" ليس مجرد أحلام، وإنما خطة وضعوها، بأن يزرعوا عناصرهم داخل القضاء، فيكون تابعا لهم يشرف على الانتخابات، ويشكلوا جيش فيه قوة وسطوة يحمي الإخوان، لا الدولة".وتابع: "لطالما سعى الإخوان لإنشاء جيوش موازية، كونوا جيشا موازيا في ليبيا، وفي سوريا، وكانوا يريدون نقل الفكرة للإمارات والمملكة العربية السعودية، لكن تم وأد خطتهم، لكن المحاولات قائمة على قدم وساق".