15 ألف قطعة ملابس مجانًا لطالبات جامعة سوهاج ضمن «دكان الفرحة»

استقبل الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، وفد صندوق تحيا مصر ويمثله هشام خليفة مسئول برنامج الدعم الاجتماعي ومشروعات تشغيل الشباب، نهال فاروق غرابة مدير العلاقات العامة، المهندس أدهم محمود مسئول برنامج التمكين العمراني، محمود رشدي منسق الصندوق بالمحافظة.وبحضور صبري محمود مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة.وقال الدكتور أحمد عزيز إن اللقاء يهدف إلى مناقشة إمكانية تنفيذ مبادرة "دكان الفرحة" التي أطلقها صندوق تحيا مصر داخل الجامعة، وذلك بعد نجاحها في جامعات الإسكندرية، المنيا، عين شمس وجنوب الوادي.وأشار إلى أن المبادرة تستهدف توزيع ٢٥٠ ألف قطعة ملابس مجانًا على طلاب الجامعات والأسر الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من المعارض في إطار مبادرة «دكان الفرحة» داخل الجامعات المصرية وبمختلف المحافظات وذلك بالتعاون مع بنك الكساء المصرى وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات لحصر أعداد الطلاب الأولى بالرعاية بكل جامعاتها.وأشاد عزيز بالمبادرة وبالمجهودات المبذولة من أجل دعم الطلاب غير القادرين وإدخال روح البهجة والسعادة بينهم، لافتًا إلى أن المعرض يساعد الطالبات غير القادرات، حيث سيتم إعداد حصر بأسماء الطالبات لاختيار ٥ آلاف طالبة من الأكثر احتياجًا من جميع الكليات، مؤكدًا أن الجامعة من جانبها ستوفر كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المعرض ونجاحه بالشكل الذي يليق باسم الجامعة والصندوق.وأكد هشام خليفة، مسئول برنامج الدعم الاجتماعي ومشروعات تشغيل الشباب، أن المبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتستهدف دعم الطلاب المستفيدين والأسر الأولى بالرعاية، موضحًا أن المبادرة نجحت في توزيع ١٠٠ ألف قطعة ملابس لحوالي ٤٥ ألف مستفيد منذ إطلاقها.وأضاف أن المبادرة تأتي ضمن مشروعات محور الدعم الاجتماعي الذي ينفذه الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ١٥ ألف قطعة ملابس لتوزيعها بالمجان على طالبات الجامعة.وفي نهاية اللقاء توجه رئيس الجامعة بصحبة وفد صندوق تحيا مصر لمعاينة الأماكن المقترحة لإقامة المعرض ليتناسب مع حجم المعروضات وعدد المستفيدين.