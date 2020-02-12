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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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دراسة: «كورونا» يهدد الرجال أكثر من النساء

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:08 ص
كورونا
كورونا
إسلام جمال
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تشير دراسات حديثة أجريت على مصابين بكورونا فى الصين إلى أن عدد الرجال الذين يصابون بالفيروس يزيد عن النساء، وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى.

ومن بين مرضى مستشفى جامعة ووهان الموثقين في دراسة واحدة، كان 54 في المائة من المصابين من الرجال.

وقدم الاطباء دراسة أخرى سابقة من المرضى في المستشفيات تصل إلى 68 في المئة من الرجال مصابون بكورونا مقارنة بالنساء.

ويحاول الباحثون الآن تحديد ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة – وما السبب فى قلة عدد المصابين من النساء والاطفال؟.

يعتقد الخبراء أن معدل الانحراف يمكن أن يكون بسبب أيهما يحصل على الفيروس أولًا، أو بمعدلات متباينة للظروف الكامنة أو حتى القدرات المضادة للعدوى بالهرمونات الأنثوية.

ووجدت دراسة شملت 138 من أوائل مرضى فيروس كورونا الذين تم إدخالهم إلى مستشفى في ووهان أن 54.3 في المائة من الرجال.

وأوضح الباحثون، أن الرجال يموتون فى سن صغير سواء بالامراض المزمنة، الأمر الذى قد يكون احد الأسباب وراء زيادة نسبة الأصابة بكورونا مقارنة بالنساء.

أخر إحصائيات المرض

قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم الإبلاغ عن 152 حالة جديدة على مدار الـ 24 ساعة الماضية، متراجعة لليوم الثاني وتمثل أصغر زيادة في يوم واحد منذ 30 يناير.

وعدلت الصين الأسبوع الماضي، مبادئها التوجيهية بشأن الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته، قائلة إنه فقط عندما تظهر الحالات التي لا تظهر عليها أعراض سريرية، يجب تسجيلها كحالة مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي للحالات في البر الرئيسي للصين 44653 حالة، رغم أن العديد من الخبراء يقولون إن عددًا كبيرًا من المصابين اختفى.

على الرغم من النهاية الرسمية لعطلة العام القمري الجديد الممتدة، ظلت الصين مغلقة في الغالب للعمل، حيث ظل الكثيرون في منازلهم، مع وجود حوالي 60 مليون شخص تحت الحجر الصحي الافتراضي.

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