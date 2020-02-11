قارئ بريطاني: هذا ما يميز الجمهور المصري في سماع القرآن

قال القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، إنه قرأ القرآن في 25 دولة ما بين دول عربية وأوروبية وإفريقية.وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن الجمهور الأوروبي يختلف كثيرا عن الجمهور المصري المستمع لقراءة القرآن، موضحا أن الجمهور البريطاني هادئ للغاية في سماع القرآن، بينما المصري يجيد الاستماع ويعرف الفروق بين المقامات وطريقة التلاوة.واستكمل: أن الجمهور البريطاني الذي يحضر حفلات تلاوة القرآن معظمهم من الشباب، وأكثرهم لا يكون ملتزما ولكنه يحب سماع القرآن.