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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

اختبارات نهاية الدورة الثالثة لمحامى الجيزة والقليوبية.. غدًا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:17 م
سامح عاشور
سامح عاشور
الحسين عبيد
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يجري معهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأربعاء، اختبارات نهاية الدورة الثالثة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، تحت رعاية النقيب العام سامح عاشور، وإشراف حسين الجمال، وإسماعيل طه، عضوي مجلس النقابة العامة.

وجرى تحديد موعد انعقاد اللجان على النحو الآتي:

– محامي الجيزة شمال وجنوب من 12 إلى 1 ظهرا.
– محاميات الجيزة شمال وجنوب من 1 ونصف إلى 2 ونصف ظهرا.
– محامي ومحاميات القليوبية شمال وجنوب من 3 إلى 4 عصرا.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

ويسعى مجلس المحامين، لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

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