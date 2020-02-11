صلاح فوزى: حالة المواطن ستتحسن خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ الفقه الدستوري، إن حالة المواطن المصري ستشهد مزيدًا من التحسن خلال الفترة المقبلة.وأضاف الدكتور صلاح فوزي، خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن تراجع الدولار أمام الجنيه يعد بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع عقد عدة اتفاقيات عقب مؤتمر إيجيس 2020، يعقبها تدفقات بترولية.كما أوضح أستاذ الفقه الدستوري، أن الدولة المصرية تدفع يوميا 250 مليون جنيه دعما على رغيف الخبز، مؤكدا أن الدولة لا تدخر فى توفير حياة كريمة للمواطنين.ومؤتمر البترول الدولي "إيجيس 2020" والذي يعقد للعام الرابع على التوالي، يعكس حجم الاهتمام العالمى بصناعة البترول والغاز المصرية، حيث يعد من ضمن أهم الأحداث البترولية الإقليمية والعالمية والتي تعقد في مصر، كما أنه يعد بمثابة نافذة مهمة لصناعة البترول المصرية على العالم، وكذلك للشركات العالمية العاملة في مجال الصناعة البترولية.