لوتس عبدالكريم: عبدالناصر منع نشر كتاب مصطفى محمود

كشفت الكاتبة الصحفية لوتس عبد الكريم، مفاجأة عن كتاب "الله والإنسان" الذي ألفه الدكتور مصطفى محمود، ومنع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر نشره.وقالت لوتس خلال لقائها مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن مصطفى محمود، ألف كتاب "الله والإنسان"، وهو كتاب فلسفي، فاتهمه الأزهر بالإلحاد وطلبوا محاكمته، ووافق على رأيهم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.وأضافت لوتس: "مصطفى محمود ظلمه عبدالناصر وأنصفه الرئيس محمد أنور السادات، لما قرأ الكتاب أعجب به، ووافق على نشره، لكن باسم آخر، وهو "حوار مع صديقي الملحد"، مع تعديل الصياغة".ولفتت إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات عرض عليه الوزارة، لكنه رفض، وقال: "فشلت في الزواج، هأنجح في الوزارة؟".ولفتت إلى أنه في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، تم وقف مصطفى محمود عن الكتابة، لأنه هاجم إسرائيل.