وكيل «تعليم كفر الشيخ» تكشف تفاصيل اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية

كشفت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفاصيل واقعة اختناق معلمتين بمدرسة إعدادية بالمحافظة، قائلة: "إن هناك طلاب كانوا يلعبون بطفاية الحريق، وقاموا بفتحها في وجه معلمتين، وهو ما أدى إلى إصابتهما بالاختناق.وأضافت الدكتورة بثينة كشك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الطلاب لم يستطيعوا التحكم بطفاية الحريق، وهذا أدى إلى اختناق إحدي المدرستين بسبب أنها حامل، لافتة إلى أن الطلاب كانوا يعتقدون أن الطفاية فارغة كالعادة، لذلك لعبوا بها لكنهم لم يستطيعوا السيطرة عليها لأنها ثقيلة جدًا.وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الحالة الصحية للمعلمتين مستقرة وجيدة، لافتة إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى فور حدوث الواقعة.كما أشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات بمعاقبة الطلاب المتسببين في الواقعة، حيث تم فصلهم أسبوع من المدرسة لأنهم تجاوزوا حدود احترام المعلمة واحترام نظام المدرسة حسب لائحة الانضباط المدرسي.