شهادات جديدة تفصل في خلاف أغنية «مدد مدد» وكاتبها الحقيقي

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» عددًا من الشهادات التي أوردها الكاتب خيري حسن، واسترشد بها أن المؤلف الحقيقي لأغنية «مدد مدد» هو زكي عمر، ثم أتبعها برد إبراهيم رضوان عليها، الذي تمسك بحقه في الأغنية وفند الآراء التي ادعت أن الأغنية لزكي عمر.شهادات صحفية أن الأغنية لزكي عمرومن بين الشهادات، التي استعرضها محمد الباز خلال برنامج «90 دقيقة» المذاع عبر فضائية «المحور» مقال حمدي الجبري الذي ذكر فيه أن الأغنية أشعار زكي عمر، وسعد هجرس وجه تحية لزكي عمر في ديسمبر 1973 على أشعار مسرحية «مدد مدد»، وقال عادل عبدالباقي إن الأغنية كانت عنصرًا رئيسيًا في تنقلات اليسار في القرى وكانوا يهتفون مع زكي عمر صاحب الأغنية والمسرحية، وقال عبدالحميد القداح، إنه شاهد إعلان المسرحية وفي جلسة مع زكي عمر ذكر أن الأغنية تأليفه، وسعد عبدالرحمن رئيس مجلس الإدارة العامة لقصور الثقافة الأسبق، ذكر أن الأغنية لزكي عمر، فضلًا عن إعلان المسرحية الذي نشرته وزارة الثقافة عن المسرحية، وكتب في الإعلان أشعار زكي عمر.شهادة محمد نوح لصالح إبراهيم رضوانعلى الجانب الآخر، عرض محمد الباز فيديو لمحمد نوح، مغني الأغنية، وهو يقول إن الشاعر إبراهيم رضوان جاء إليه بكلمات الأغنية، وهو جالس في الحسين، فلحنها وغناها.إبراهيم رضوان يؤكد ملكيته للأغنيةوقال إبراهيم رضوان الشاعر المتهم بالسطو على الأغنية، في مداخلة لبرنامج "90 دقيقة" إنه كتب 90% من أغاني محمد نوح، ومنها أغنية "مدد"، لافتًا إلى أنها مسجلة في جمعية المؤلفين والملحنين باسمه.وأضاف أن الأغنية كتبها عام النكسة، وخضع للتحقيق بسببها، بعد أن بلغ عنه أحد الشعراء وقتها، واعتقل في القلعة.ولفت إلى أنه التقى محمد نوح عام 1970 فقدم له الأغنية، ولحنها نوح وغناها، ثم قررت الفنانة سميحة أيوب تحويلها لمسرحية، وطلبت من عبدالغفار عودة، يكلم محمد نوح.وأردف إبراهيم رضوان: «عبدالغفار عودة صديق لزكي عمر، جاب "وقفة على قبر أمي" وقال إنها هتشبك الأغاني في بعض»، مشيرًا إلى أن المسرحية كان بها أغانب لسيد حجاب وعبدالرحمن الأبنودي وليست أغنيته فقط.سر كتابة أشعار زكي عمر على مسرحية مدد مددوكشف الكاتب حسين نوح تفاصيل تحويل الأغنية لمسرحية، قائلًا: «سميحة أيوب بعد انتصار 73 استعجلت وقالت نعمل مسرحية فجابت عبدالغفار عودة ومحمد نوح، وقالت نوح بيغني أغنية فنعملها مسرحية، وكان فيه أغاني أخرى في المسرحية «احميني» لعبدالرحمن نوح، وأغنية سامح حمدي "يا مصر عمري فداكي".وعن سبب كتابة أشعار زكي عمر على إعلان المسرحية، قال حسين نوح إن التوصيلات بين الأغاني تسمى الأشعار، وهذا التوصيلات كانت تأليف زكي عمر، أما الأغاني كانت لعدد من المؤلفين.سر وجود نسختين من الأغنيةفي إحدى اللقاءات التلفزيونية، قالت سحر نوح، ابنة الفنان محمد نوح، إن أغنية "مدد مدد" الحالية مختلفة عن الأغنية الأصلية التي غناها والدها مع الفنانة صفاء أبو السعود.وأوضح إبراهيم رضوان، سر وجود نسختين، وهي أن الأغنية الأولى كانت عام 1970 ومدتها 3 دقائق، وبعد حرب أكتوبر عام 1973 طلب الرئيس محمد أنور السادات أغنية تبدأ بنفس المطلع تتحدث عن سيناء، فتم تعديل الأغنية لتحذف منها المقاطع التي كتب فيها الدموع، وحل محلها نزرع الأراضي.وطالب الدكتور محمد الباز، جمعية المؤلفين والملحنين بتشكيل لجنة لفحص الموضوع، والتأكد من صاحب الأغنية، كما طالب الفنانة سميحة أيوب بالشهادة هل الأغنية لإبراهيم رضوان أم زكي عمر؟