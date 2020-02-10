كيف نقلت تركيا المرتزقة السوريين إلى ليبيا؟ (تقرير)

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما كشفت عنه مصادر بالأمم المتحدة حول مسار مرتزقة أردوغان من "غازي عنتاب" التركية إلى طرابلس في ليبيا.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب وكالة أنباء «هاوار»، فإن تركيا نقلت 3 آلاف مرتزق سوري إلى مناطق سيطرة حكومة السراج الليبية، وأشارت المعلومات إلى أن الطيران العسكري التركي تولى مسؤولية تأمين نقل المرتزقة من "غازي عنتاب" على الحدود السورية التركية ثم إلى إسطنبول ومنها إلى ليبيا.

ونوه التقرير إلى أن التقديرات تشيرا إلى أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوز 4700 مقاتل، وتستغل تركيا مطار "معيتيقة" الليبي لنقل المرتزقة في رحلات غير مسجلة تقوم بها شركة "الخطوط الجوية الأفريقية" وشركة طيران "الأجنحة" لـ "عبد الحكيم بلحاج" المقيم في تركيا.



