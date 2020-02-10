رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 10 فبراير 2020 الموافق 16 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف نقلت تركيا المرتزقة السوريين إلى ليبيا؟ (تقرير)

الإثنين 10/فبراير/2020 - 05:31 م
جريدة الدستور
طباعة

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية، تقريرا يسلط الضوء على ما كشفت عنه مصادر بالأمم المتحدة حول مسار مرتزقة أردوغان من "غازي عنتاب" التركية إلى طرابلس في ليبيا.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب وكالة أنباء «هاوار»، فإن تركيا نقلت 3 آلاف مرتزق سوري إلى مناطق سيطرة حكومة السراج الليبية، وأشارت المعلومات إلى أن الطيران العسكري التركي تولى مسؤولية تأمين نقل المرتزقة من "غازي عنتاب" على الحدود السورية التركية ثم إلى إسطنبول ومنها إلى ليبيا.

ونوه التقرير إلى أن التقديرات تشيرا إلى أن عدد المرتزقة السوريين في ليبيا تجاوز 4700 مقاتل، وتستغل تركيا مطار "معيتيقة" الليبي لنقل المرتزقة في رحلات غير مسجلة تقوم بها شركة "الخطوط الجوية الأفريقية" وشركة طيران "الأجنحة" لـ "عبد الحكيم بلحاج" المقيم في تركيا.


موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر.. حفل الأوسكار 2020

منذ حوالي 14 ساعة

قبرص تتحدى تركيا بشأن خطط التنقيب عن الغاز

منذ ساعتين و 20 دقيقة

رسميًا.. تعديل موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

الصور

image description

محافظ الغربية يؤكد إنتاج غذاء صحي آمن للطلاب (صور)

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

الأكثر قراءة

الزمالك يواجه أزمة جديدة قبل السفر لقطر

مصدر: الحكومة تدرس 3 إجراءات لحل عجز الموظفين

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

إنفوجراف

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

أيام زمان

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

الصين: فترة حضانة كورونا تصل لـ24 يومًا

75 % من الأفكار الانتحارية للأطفال لم يلاحظها الأبوين

المضادات الحيوية غير ضرورية فى مستشفيات الأطفال

كل ما تريد معرفته عن «فيتامين ب» وتأثيره على الأطفال

منوعات

أصدقاؤنا يؤثرون على اختياراتنا الغذائية

أستراليا تطالب بتسليم إسرائيلية متهمة بانتهاكات جنسية للأطفال

اكتشاف آثار أقدام ديناصورات بالصين

خلال ساعات.. إطلاق مسبار فضائى لاستكشاف الشمس

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأقصر تناقش طرق ترشيد استهلاك المياه

«إحسان عبدالقدوس: معارك الحب والسياسة» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

24 فرقة عالمية ومصرية تشارك بـ«أسوان الدولى» للثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية