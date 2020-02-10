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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:16 م
وجدي الكومي
وجدي الكومي
آلاء حسن
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تستضيف مكتبة تنمية بفرع المعادي، حفل توقيع ومناقشة رواية «النسوة اللاتى» للكاتب وجدي الكومي، والصادرة حديثًا عن دار سرد للنشر والتوزيع، ويدير النقاش الكاتب محمود عبدالشكور، في تمام الساعة السابعة مساء يوم الجمعة 14 فبراير الجاري.

وصدرت لـ وجدي الكومي من قبل روايات «شديد البرودة ليلًا» 2008، و«الموت يشربها سادة» 2010، و«خنادق العذراوات» 2013، و«إيقاع» 2015، كما صدرت له مجموعتان قصصيتان هما «سبع محاولات للقفز فوق السور» 2013، و«شوارع السماء» 2017.

وفي رواية «النسوة اللاتي» شخصيةٌ تسلّم الحكي لاهثةً للأخرى، فينبني معمارُ الرواية التي تطرح، في ثنايا غرائبيّتها ومتخيّلها ولا واقعية أحداثها، حكاية أسطورية لكنّها قابلة للتحقق في عالمنا الواقعي.

ومن أجواء الرواية نقرأ:
يُكلَّف «جون» بمهمّة غريبة: تقصّي حقيقة قصة حبّ  نادرة، في بلد المحيط. لكنّه ما يلبث أن يلاحظ أن البلاد التي أتى إليها تخلو من الأطفال، وشيئًا فشيئًا تتكشّف له حقيقة أن الناس مصابون بمرضٍ  غريب يسيرون فيه إلى نهايتهم.

تثور النساء وتواجههن السلطة بإنكار المشكلة، فتشتعل حربٌ شعواء، يسجّل «جون» أدقَّ تفاصيلها في تقريره، بينما يستمرّ في البحث عن قصة الحب المزعومة، لكن ما الذي سيحدث حين يُكتشف الرجل الوحيد الذي لم يُصَب بالداء؟.
وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية
وجدى الكومى يناقش «النسوة اللاتى» بمكتبة تنمية

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