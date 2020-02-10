نضال الشافعي يواصل تصوير «خان تيولا»

يصور الفنان نضال الشافعي فيلمه الجديد "خان تيولا" بشكل شبه يومي داخل الديكور المخصص للعمل في مدينة الإنتاج الإعلامي بحي الإسكندرية، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف المقبل.وقال مصدر من داخل فريق العمل لـ"الدستور"، إن أسرة الفيلم استعانت بديكور حي الإسكندرية نظرًا لأحداث الفيلم التي تدور في حقبة زمنية قديمة، وترصد أحداث فترة الأربعينات، مشيرًا إلى أن فريق عمل الفيلم أوشكوا على إنهاء تصوير كافة المشاهد.فيلم "خان تيولا" من بطولة نضال الشافعي، وفاء عامر، محمود البزاوي، أحمد كمال، محمد عبدالواحد، علي الشجيري، عبير منير، المطرب عز الأسطول، زهرة الحاروفي، ومجموعة من الفنانين الشباب من بينهم عاصم الأبيض، محمد الكنزي، مؤمن عرموش، معتز يوسف، باسم رشدي، عبدالله عبدالمنعم، راندا مصطفي، رانيا صبحي، ومن تأليف وإخراج وسام المدني.