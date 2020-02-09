الشوباشي: القادة الأفارقة يفخرون بالسيسي لأنه يدافع عن حقوقهم

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي فتح الآفاق أمام المستثمرين للعمل فى أفريقيا، مشيرة إلى أن القيادة المصرية تنظر للأمور باتساع أفق وهذا سبب نجاح المشاريع التى تخوضها.وأضافت «الشوباشي»، خلال لقاء ببرنامج «المواجهة» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن القادة الأفارقة يحترمون الرئيس السيسي وفخورون به، لأنه على مدى الفترة الماضية لم يتورع فى كافة المناسبات والقمم بالدفاع عن الحق الأفريقي.وأشارت «الشوباشي» إلى أن قارة أفريقيا من أكثر القارات احتواء على الموارد الصناعية مثل اليورانيوم والذهب والماس.