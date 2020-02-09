نجلة الشاعر زكي عمر: مسرحية مدد سبب تسمية والدي بـ«شاعر نصر أكتوبر»

قالت الدكتورة أمل زكي عمر، نجلة الشاعر الراحل زكي عمر، إن هناك قامات أدبية كبيرة شهدت على مرحلة أكتوبر، وقت كتابة مسرحية "مدد مدد شدي حيلك يا بلد"، ويمكن أن يكشفوا الكاتب الحقيقي لهذه المسرحية.وأضافت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، أن هناك مقالات كتاب كبار تحدثوا عن مسرحية الراحل زكي عمر، ومنها مقال حمدي الجبري الذي تحدث عن هذه المسرحية ونسبها لوالدها.وتابعت أن مسرحية «مدد مدد شدي حيلك يا بلد» هي السبب في تسمية والدها بشاعر نصر أكتوبر.