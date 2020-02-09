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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تعليق وزير التعليم على فصل مدرس تحرش بـ120 طالبة

الأحد 09/فبراير/2020 - 11:02 م
طارق شوقي
طارق شوقي
أحلام عبدالرحمن
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علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على حكم المحكمة الإدارية العليا، بفصل مدرس رياضيات بإحدى مدارس الإسكندرية تحرش جنسيًا بتلميذات فصلين كاملين بإجمالي 120 تلميذة بالصف السادس الابتدائي، بوضع يده على أماكن حساسة من أجسادهن.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك إجراءات نعملها في هذا المقام لا نعلن عنها، لأشياء تخص خصوصية المعنيين".

ولفت وزير التعليم، إلى أن كل المدارس بها أخصائيين اجتماعيين، وهناك متابعة على الأرض، والشئون القانونية أرسلت للمحافظات لمتابعة العملية التعليمة، وكيفية التعامل مع ظواهر اجتماعية كثيرة، منها التحرش والتنمر، سواء بين الأولاد، أو بين الأولاد وبعض الإداريين.

وأردف: "المدارس جزء من نسيج المجتمع يعاني من مشاكل كثيرة، نتابع المدارس بشدة ونعاقب من يثبت عليهم عقوبات شديدة، أهمها أنه لا يمارس التعليم، لأنه لا يؤتمن على الأولاد".

ولفت إلى أنه تم بالفعل توقيع عقوبات على عدد كبير لمن لم يقوموا بمهماتهم، مردفًا: "لكننا لا ننشرها بالأسماء، حفاظًا على سمعة الجميع، الأطفال وأهاليهم، والمعلمين وأسرهم".

وأوضح أن الأخصائيين الاجتماعيين، يشجعون الأطفال على أنهم يقولون ما يحدث لهم، مع ملاحظة ألا نتستخدم الشكاوى بشكل كيدي.

وأشار إلى أن قانون التعليم الجديدة يتضمن عقوبات شديدة، ومحاول لعلاج ظاهرة الاعتداء المتبادل، ومحاولة لاستعادة هيبة المعلم.

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