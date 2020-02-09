حنفي عن إقالة رئيس «الزعفرانة»: مشهد القرية لا يليق بمصر

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه منذ توليه منصبه وحلفه اليمين أمام الرئيس السيسي فإنه يتعبر أن هذا بمثابة توكيل له.وأضاف حنفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "On E"، أن أحد أهم الأسباب لإقالة رئيس قرية الزعفرانة، أنه خلال جولته بمدخل الزعفرانة رأى مشهدًا لا يليق بمستوى مصر ولا بمستوى محافظة البحر الأحمر.وتابع أن هناك حالة فوضى رآها من برك مياه وإطارات كاوتش، مشيرًا إلى أنه استدعى رئيس القرية عبر الاتصال الهاتفي، مؤكدًا أن الحرس الخاص به هو من صور خلال جولته بالقرية.واستطرد: أنه اتخذ قرارًا إقالة رئيس القرية فورًا وسأله عن كل ما رآه من مشاهد.