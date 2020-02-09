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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«مسرح الرقمنة» أبرز جلسات الترفيه العلمي بـ«EGYPS 2020»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:24 م
التحول الرقمي
التحول الرقمي
عمرو خان وسيد إبراهيم
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يشهد مؤتمر ومعرض EGYPS 2020 المقرر انعقاده في الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمؤتمرات الدولية، تعزيز التحول الرقمي في قطاع النفط والغاز، إذ يوفر EGYPS 2020 تركيزًا مخصصًا على الرقمنة في مجال الطاقة للعام الثاني.

ويخصص المعرض في جزء من مساحة المعرض التي تبلغ 3000 متر مربع، مساحة لعرض شامل حول الخطوات الأولي وأخر ما توصلت إليه التكنولجيا في مجال الصناعة النفطية نحو استخدامات التحول الرقمي.

ويؤكد نحو 90٪ من قادة النفط والغاز في العالم، والخبراء الدوليين أن الرقمنة هو مفتاح التميز التشغيلي في صناعة النفط، كما يؤكدون أن العالم الآن يدخل العصر الرقمي الثاني في مجال النفط.
ويؤكد الخبراء الدوليين، أنه حان وقت التكييف وتبني وتنفيذ موجة من التطورات التكنولوجية الجديدة التي تستهدف تعظيم الإنتاجية وتعزيز الأداء بشكل كبير في مجال النفط الغاز.
وتشغل المساحة المخصصة في معرض EGYPS 2020 منطقة مسرح تعرف Digitalisation In Energy مع جلسات مصغرة يعقدها العارضون تعرض ابتكاراتهم الرقمية التي من شأنها تعزيز الإنتاجية وزيادة عمر المشروعات وتمكين مدخرات النفقات الرأسمالية.

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