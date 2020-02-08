أعلنت الخارجية التركية على لسان ممثلها، مساء السبت، اختتام المباحثات التركية- الروسية في أنقرة حول إدلب السورية، حسبما أفادت شبكة روسيا اليوم في نبأ عاجل الآن.وقالت الخارجية التركية إن الطرفين ناقشا خلال المحادثات التي جرت في أنقرة الوضع في إدلب السورية والخطوات اللازمة لتعزيز العملية السياسية في سوريا.