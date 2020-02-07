ارتفاع أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالى

أنهت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب، تعاملات، اليوم الجمعة، في الولايات المتحدة بارتفاع جديد لليوم الثالث على التوالي، حيث أثارت المخاوف المستمرة بشأن زيادة عدد حالات الوفاة نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المتحور الجديد في الصين حالة من عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة المدى للأسواق، مما دفع بجزء من المستثمرين إلى البحث عن ملاذ استثماري آمن في المعدن الأصفر.

في الوقت نفسه، واصل الدولار ارتفاعه أمام العملات الرئيسية الأخرى ليصل مؤشر سعر الدولار إلى 71. 98 نقطة، بارتفاع نسبته 2. 0% عن مستواه أمس.

وارتفع سعر الذهب بمقدار 40. 3 دولار، أي بنسبة 2. 0% إلى 40. 1573 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل.

وكان سعر الذهب فى العقود الأجلة قد ارتفع، أمس، بمقدار 20. 7 دولار أي بنسبة 5ر0% إلى 1570 دولار للأوقية. وأنهى المعدن الأصفر تعاملات الأسبوع بارتفاع نسبته 9.0% مقارنة بمستواه في ختام الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر العقود الأجلة للفضة بمقدار 126ر0 إلى 692. 17 دولار للأوقية، تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0400. 0 دولار إلى 5530. 2 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل.

وبحسب التقارير الصينية ارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين إلى 650 حالة، بما في ذلك الدكتور لي وينجليانج الذي كانت الشرطة الصينية قد هددته بسبب تحذيره من هذا الفيروس في أوائل الشهر الماضي.

في الوقت نفسه قال الرئيس الصيني شي جين بينج لنظيره الأمريكي دونالد ترامب في محادثة هاتفية بينهما إن الصين "لا تدخر أي جهد في محاربة الوباء" وأن "اتجاه التطور الاقتصادي للصين على المدى الطويل نحو الأفضل لم يتغير".

من ناحيته تعهد بنك الشعب (المركزي) الصيني بتقديم المزيد من الدعم لثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد تقارير المحللين عن انخفاض معدل نمو الاقتصاد الصيني خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار نقطتين مئويتين بسبب تداعيات فيروس "كورونا" الجديد ليصل إلى 4% في حين أن المستهدف يبلغ 6% من إجمالي الناتج المحلي.