صلاح فضل: الجيش المصري أنقذ تاريخ مصر والعرب

قال الدكتور صلاح فضل، الكاتب والمفكر، إنه بعد 2013 اجتهد المجتمع المصري ليخرج وينتج أجمل ما فيه، مؤكدا أن الجيش المصري أنقذ تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية كلها.وأضاف فضل، خلال حواره ببرنامج "نظرة"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي "حمدي رزق"، أنه يجب أن يقتصر دور المؤسسات الدينية على الجانب التعليمي والأخلاقي فقط، وأن الرئيس الراحل أنور السادات أخرج الإخوان من السجون، فصار ضحيتهم وقتلوه، أما الرئيس السابق مبارك فقد انشغل بالسلطة وترك الإخوان يخطفون القاعدة الشعبية.وأشار إلى أن السفارة الأمريكية عقب 25 يناير لم تعترف سوى بحزب الإخوان، مؤكدا أن مصنع الإسلام السياسي أغلق، لكن التوكيل ممثلا في السلفيين، ما زال يعمل، والوهابية ما زالت تنفذ إلى الريف المصري.