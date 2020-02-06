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الخميس 06 فبراير 2020 الموافق 12 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تكثف جهودها للوصول إلى عقار فعال ضد «كورونا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:18 م
كورونا
كورونا
هبه محمد
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي حول تطورات فيروس "كورونا"، أنها حاولت تعزيز الاختبارات في نحو 7000 مختبر حول العالم لمواجهة الفيروس المستجد.

وأضافت أنها تكثف جهودها للوصول إلى عقار فعال ضد فيروس كورونا الخطير، موضحة " لا نعلم بعد قدرات فيروس كورونا ومدى إمكانية انتشاره ".

وشددت منظمة الصحة العالمية، في المؤتمر الصحفي، على أهمية إجراءات السلامة الشخصية البسيطة لمنع انتشار "الكورونا"، وأن الفيروس عدو مجهول حتى الآن ومواجهته واجب عالمي.

وأدى تفشي الفيروس الذي بدأ في الصين إلى إصابة أكثر من 28200 شخص على مستوى العالم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس، وذلك بعد مرور نحو 60 يوما على ظهور الحالة الأولى في أوائل ديسمبر الماضي.

وفي نظرة على الحالات المؤكدة حتى يوم الخميس في الصين، أعلنت بكين أن مجمل الوفيات وصل إلى 563 حالة، و28018 حالة أخرى تم التأكد من إصابتها بالفيروس، وكانت معظم الوفيات في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث تم اكتشاف المرض الناجم عن فيروس "كورونا" المستجد لأول مرة في ديسمبر.

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