تونس: 300 شخص تحت المراقبة حتى انتهاء فترة حضانة «كورونا»

قال مسئول بوزارة الصحة التونسية، إن هناك نحو 300 شخص بين تونسيين وسياح أجانب، محل مراقبة صحية دائمة في ما يسمى بفترة الاحتضان لفيروس "كورونا"، وهم بصحة جيدة.وأضاف فيصل الدبوسي، رئيس المراقبة الصحية التابع لوزارة الصحة بمطار قرطاج الدولي، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الدولة تواصل جهودها في تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، مشيرا إلى أن صعوبة التعامل معهم تحددها جنسياتهم، حيث يتم التركيز بالخصوص على القادمين من الصين.وعن الطالب من ولاية سيدي بوزيد الذي تردد أنه مصاب بالفيروس، قال إن حالته جيدة ومحل متابعة متواصلة، منذ قدومه إلى البلاد، مضيفا أن وزارة الصحة لديها قائمة بالسياح الصينيين المقيمين بالنزل التونسية، وكذلك الطلبة التونسيون القادمون من الصين ولكن ليس من منطقة "ووهان".