الجمعة.. ترامب يلقى خطابًا من البيت الأبيض

غرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه الشخصي منذ دقائق على تويتر بأنه سيلقى خطابًا غدًا الجمعة حول محاولة عزله.وقال في تغريدة له "سألقي ببيان عام غدًا من البيت الأبيض، وسأناقش الانتصار الذي حققته أمريكا اليوم على خدعة الإقالة".وكان قد برأ مجلس الشيوخ الأمريكى دونالد ترامب من تهمة إستخدام السلطة، وجاءت نسبة التصويت 52 ٪ لصالح ترامب.