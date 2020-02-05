بعد 3 أشهر من تعيينه.. رئيس الجزائر يقيل رئيس أكبر شركة نفطية

أقال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم، كمال الدين شيخي من رئاسة مجمع سوناطراك أكبر شركة نفطية حكومية بالجزائر.وأصدر الرئيس تبون قرارا آخر بتعيين توفيق حكار، رئيسًا مديرا عاما لمجمع سوناطراك، وفق صحيفة "النهار" الجزائرية.وأوضحت القناة أن توفيق حكار سبق أن شغل منصب نائب الرئيس المدير العام المكلف بالأعمال والتطوير، مشيرة إلى أنه تم تعيين كمال الدين شيخي مديرا لسوناطراك منذ أقل من 3 أشهر، من قبل الرئيس المؤقت السابق عبدالقادر بن صالح يوم 15 نوفمبر الماضي.وأجرى الرئيس تبون منذ فوزه بالرئاسة ديسمبر الماضي العديد من التغييرات في الأجهزة الحكومية بخلاف دعوته لإجراء تعديلات دستورية.