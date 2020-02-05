أحمد موسى: هناك 600 متعافي من كورونا

قال الإعلامي أحمد موسى إن عدد الضحايا من فيروس «كورونا» وصل إلى 500 شخص، بينما وصل عدد المصابين إلى 24 ألف آخرين، لافتًا إلى أن الحالات زادت إلى 10 آلاف حالة خلال أسبوع واحد فقط.وأضاف الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المشكلة التي تواجه الصين أن أعداد المصابين بفيروس «كورونا» تتزايد بشكل سريع، لافتًا إلى أن حالات الإصابة زادت 3 آلاف، خلال يومين فقط بينما سجل عدد الوفيات 65 شخصًا.وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الصين اليوم أعلنت أنها توصلت إلى دواء فعال لفيروس كورونا الجديد، مؤكدًا أن 600 حالة مصابة بفيروس كورونا شفيت تمامًا، وهو أمر مفرح.