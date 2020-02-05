أزمة قلبية تُنهى حياة طبيب صيني بعد 10 أيام عمل لمواجهة كورونا

توفي طبيب صيني، اليوم، 27 عامًا، جراء تعرضه لسكتة قلبية، إثر عمله لمدة 10 أيام متواصلة دون انقطاع لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في البلاد منذ أيام.وقالت السلطات المحلية إن الطبيب سونج يانجي، ويبلغ من العمر 27 عامًا توفي بسكتة قلبية، وكان يعمل كقائد لفريق طبي بعيادة هونان التي تقع على الحدود مع مركز هوبي التي فيها العدد الأكبر من ضحايا كورونا.وذكرت مصادر مسئولة لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الطبيب كان يفحص درجات الحرارة للسائقين والركاب على الطريق السريع، وكان يعمل دون توقف بداية من 25 يناير الماضي وحتى وفاته اليوم.وتلقى الجميع الخبر في الوقت الذي يتم فيه استقبال الأطباء على مستوى البلاد كأبطال للعمل ليلًا ونهارًا لمواجهة فيروس كورونا ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، حيث تمكن الفيروس الذي بدأ في مدينة ووهان من قتل 493 شخصًا إلى الآن بخلاف إصابة أكثر من 25 ألفًا آخرين.