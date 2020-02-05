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الأربعاء 05 فبراير 2020 الموافق 11 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«القومى للبحوث» يصنع لقاحًا لفيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 07:14 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إنه يمتلك تكنولوجيا صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، وإن المركز صنع بالفعل لقاحًا مضادًا.

وأضاف أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مساء الأربعاء، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المركز بصدد تصنيع لقاح مبتكر لمواجهة فيروس «كورونا» الذي يهدد العالم.

وتابع: «لقاحات الإنفلونزا المصنعة محليًا والموجودة في السوق، تابعة للمركز القومي للبحوث، حيث إننا من قمنا بتصنيعها، كما أن كورونا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية التي ظهرت في السعودية عام 2012، تم عمل لقاح مرشح لها وتم نشرها في بحث دولي.

وأوضح أستاذ الفيروسات بالمركز القومى للبحوث، أنهم بصدد عمل اختبارات إكلينيكية، متابعًا: «نحن بالفعل قمنا بصناعة مبتكرة للقاح كورونا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبنفس البروتوكول بدأنا عمل تخطيط لعمل لقاح للفيروس الجديدة، حيث يعتمد على أخذ جزء من الفيروس المسئول عن تحفيز الجهاز المناعي الذي يبعث أجسامًا مضادة ووضعه في الإنفلونزا البشرية H1N1، بحيث يكون لقاحًا مزدوجًا لـ H1N1 ولـnCoV».

وأشار أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى أن فيروس كورونا عبارة عن عائلة كبيرة تشمل عدة فيروسات، من بينها السارس وما ظهر في الصين مؤخرًا، مبينًا أنه يتم تصنيع لقاح واقي لتطعيم المواطنين لعدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكد أن المركز يمتلك تكنولوجيا الهندسة الوراثية العكسية اللازمة لعزل جميع الفيروسات المسببة للإنفلونزا بما فيها فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك التقنية تعد الأساس الذي يقوم عليه عزل الفيروسات لإنتاج لقاحات مضادة لها، وهو ما تحقق بنجاح في إنتاج لقاح محلي الصنع لإنفلونزا الطيور.

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