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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«خائن ابن خائن».. لماذا يكره جمال ريان مصر؟

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 10:44 م
جمال ريان
جمال ريان
أحمد عبد العزيز
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قال أحمد باشا، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف، إن الإعلامي جمال ريان "خائن ابن خائن"، موضحًا أنه ينتمي لعائلة باعت أراضي الفلسطينيين للصهانية، وكان والده سمسار أراض لإسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن جمال ريان يحمل جنسية فلسطينية، وولد في فلسطين، ولكنه يحمل عداء شديد لمصر، موضحًا أن البعض ذكر أن جمال مصاب بـ"شلل أطفال"، وجاء ذلك نتيجة عدم إرسال مصر مصل "شلل الأطفال" لفلسطين في هذا الوقت بسبب حرب 1967.

وتابع: "جمال ريان يحمل مصر مسئولية إصابته بالشلل، ومن وقتها وهو يناصبها العداء".

ولفت إلى أن سلسال الخيانة ممتد في عائلة جمال ريان، منوها أن ابن شقيقه يلعب في منتخب إسرائيل.

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