«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)

شهدت دار السراج للنشر والتوزيع إقبالا كثيفا من المواطنين، منذ صباح اليوم الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.وقال أستاذ إيهاب أبو الفتوح مسئول مبيعات داخل دار سراج للنشر والتوزيع لـ"الدستور"، إن الأكثر مبيعا هو "جرعة أنوثة" للكاتبة بسنت يوسف.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم، وانطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.