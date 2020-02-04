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الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 06:11 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
رضوي عبدالغني _ أريج الجيار
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شهدت دار السراج للنشر والتوزيع إقبالا كثيفا من المواطنين، منذ صباح اليوم الأخير بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥١، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وقال أستاذ إيهاب أبو الفتوح مسئول مبيعات داخل دار سراج للنشر والتوزيع لـ"الدستور"، إن الأكثر مبيعا هو "جرعة أنوثة" للكاتبة بسنت يوسف.

وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم، وانطلقت في 22 يناير الماضي.

وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)
«جرعة أنوثة» الأكثر مبيعًا داخل دار «السراج» بمعرض الكتاب (صور)

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