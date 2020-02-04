رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 04 فبراير 2020 الموافق 10 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مكرم محمد: قرارات ترامب التجارية أنعشت الاقتصاد الأمريكي

الثلاثاء 04/فبراير/2020 - 05:30 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
طباعة
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاتفاقيات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثارت جدلًا كبيرًا بين البلدين وتسببت فى نشوب حرب تجارية بينهما.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الصين كانت تحصل على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وإعادة تصنيع منتجاتها وتصديرها مرة أخرى للعالم، معتبرًا أن الأولى كانت مستفيدة من الأخيرة.

ولفت إلى أن كلا البلدين تمكنتا من الوصول إلى اتفاقية متكافئة ومتوازنة، مشيرًا إلى تمكن أمريكا من أخذ حقوق الملكية الفكرية من الصين.

وأشار محمد أحمد إلى أن أمريكا تشهد رواجًا اقتصاديًا بسبب عدد من القرارات والاتفاقيات التي عقدها وأقرها ترامب وبعدما عقد اتفاقيات تجارية مع الصين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التجارة الأمريكى: من المحتمل منع عقد صفقات تجارية مع الصين

ترامب يدعو لاتفاقية تجارية جديدة مع الصين

وفد أمريكي يزور الصين الأسبوع المقبل لإجراء محادثات تجارية

"ترامب" يبدى رغبته فى اتفاق تجارى سليم مع الصين

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

منذ يوم

سيدة تطعن زوجها بسكين بسبب الغيرة في الغردقة

منذ يوم

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

منذ يومين

مصدر أمنى يكشف السبب الحقيقي لمصرع خالد بشارة

الصور

image description

صور العرض المسرحي "صبايا مخدة الكحل"

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

الأكثر قراءة

فندق 5 نجوم و«تقسيمة المليون».. «أصالة» تنقذ ابنها بـ«محامي عُقر»

طالب الإسكندرية المفصول: الكلية كانت على علم بتنظيم الحفلة

تشييع جنازة نادية لطفى من مسجد مستشفى المعادى العسكرى غدًا

اعترافات المتهم بقتل ابن مذيعة «النهار»

إنفوجراف

image description

وداعًا نادية لطفى.. جميلة جميلات السينما المصرية (إنفوجراف)

image description

خطوات استخراج رخصة القيادة الدولية.. إنفوجراف

image description

5 أسباب لظاهرة النوم في العمل.. إنفوجراف

image description

6 جرائم إنترنت تقود للحبس والغرامة (إنفوجراف)

أيام زمان

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

قصة الشيخ الشهير الذي نال لقب «معبود النساء».. سورية طلبت الزواج منه

سر غضب نجيب محفوظ على أنيس منصور.. «بناته السبب»

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

نجم الساعة

المذكرات السياسية لـ نادية لطفى.. «لهذا السبب زارت لبنان بعد مجزرة صبرا وشاتيلا»

الصحة

7 مأكولات تقلل من خطر الإصابة بالأورام السرطانية

9 عادات سلبية تزيد احتمال الإصابة بالسرطان

دراسة جديدة تربط سلامة الفم واللثة بالقلب

هذه اللحوم تهدد بأمراض القلب والموت

منوعات

عجل بـ 5 أرجل.. ومربية مواشى: عيب جينى

مجمع «زد» الرياضي يشهد اعلان نتائج استفتاء رابطة النقاد الرياضيين

أستراليا تصف موسم حرائق الغابات المدمرة بـ«الصيف الأسود»

القبض على «مصور جثث كورونا» في الصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإرهاب يضرب مجددًا عاصمة الإرهاب
سيد عبدالقادر
دولة الجبنة السويسرية
مؤمن المحمدي
ع الأصل ما تدورش
لواء. محسن الفحام
بين ثقافة الخلاف والاختلاف
المزيد

الثقافة

«النقد الروائي عند يمنى العيد» كتاب جديد للجريطي عن دار فضاءات

سفارتنا في المجر تنظم أمسية «مصر الماضي والمستقبل»

«نسجيات على كنفاه بلاستيك» فى بيت السنارى

تجربة يوسف شاهين بصالون السينما الوثائقية.. الخميس