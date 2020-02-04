مكرم محمد: قرارات ترامب التجارية أنعشت الاقتصاد الأمريكي

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الاتفاقيات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية أثارت جدلًا كبيرًا بين البلدين وتسببت فى نشوب حرب تجارية بينهما.وأضاف خلال لقاء ببرنامج «حديث المساء» المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن الصين كانت تحصل على حقوق الملكية الفكرية الأمريكية وإعادة تصنيع منتجاتها وتصديرها مرة أخرى للعالم، معتبرًا أن الأولى كانت مستفيدة من الأخيرة.ولفت إلى أن كلا البلدين تمكنتا من الوصول إلى اتفاقية متكافئة ومتوازنة، مشيرًا إلى تمكن أمريكا من أخذ حقوق الملكية الفكرية من الصين.وأشار محمد أحمد إلى أن أمريكا تشهد رواجًا اقتصاديًا بسبب عدد من القرارات والاتفاقيات التي عقدها وأقرها ترامب وبعدما عقد اتفاقيات تجارية مع الصين.