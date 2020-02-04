تريزيجيه: «أنا ابن الأهلى وأتمنى أن يتوج بطلًا لدورى أبطال العالم»

قال لاعب أستون فيلا، محمود تريزيجيه، خلال ندوته بقاعة السينما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحادية والخمسين، إنه يتمنى فوز النادي الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية."أنا ابن النادي الأهلي"، هكذا أكد محمود تريزيجيه انتماءه للنادي الأهلي، مضيفًا أيضًا أن جمهور نادي الزمالك فوق رأسه.يأتي ذلك خلال ندوته التي ألقاها منذ قليل، في مسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، القاهرة.وتختتم النسخة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فعالياتها، اليوم الثلاثاء 4 فبراير، والتي كانت قد انطلقت في 22 يناير الماضي.وشاركت دولة السنغال في هذه الدورة كضيف شرف، كما اختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، الذي شهد إقبالًا كبيرًا من العارضين والدول المشاركة والزوار.